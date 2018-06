Christian Fuchs investe nell'esport e fonda una propria squadra

Dopo Alonso, Piqué e molti altri, un nuovo atleta professionista sta per investire nell'esport; questa volta è un giocatore di calcio della Premier League.

Christian Fuchs, difensore del Leicester City, sta creando la propria organizzazione esport, cosa che farà di lui il primo giocatore attivo della Premier League ad averne una. La nascente organizzazione prevede di reclutare inizialmente giocatori di FIFA e solo successivamente di espandersi in altri titoli.

Fuchs si unisce dunque a molti altri atleti professionisti entrati nel mondo del gaming competitivo. Diversi club di calcio della Premier League e delle divisioni minori hanno investito nell'esport, come il Manchester City, il West Ham United e L'Aston Villa coinvolti nel titolo calcistico di EA mentre il club francese Paris Saint-Germain è già attivo in FIFA, League of Legends, Dota 2 e Rocket League. Lo stesso si può dire per lo Schalke 04 che attualmente è attualmente annovera una formazione nella EU LCS.

Fuchs ora avrà una strada molto lunga da intraprendere per raggiungere grandi risultati dato che parte da zero ma la storia ci insegna (vedete la formazione statunitense Echo Fox) che le squadre fondate da atleti professionisti possono riuscire a primeggiare e a confrontarsi ad armi pari con organizzazioni professionistiche ben più blasonate.