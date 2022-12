Christmas Carnage, il lato oscuro del Natale: il gioco è disponibile gratis

Se il periodo delle festività natalizie tende a tramutarvi in verdi Grinch, allora sappiate che esiste un videogioco gratuito che potrebbe fare al caso vostro: Christmas Carnage.

Sviluppato dal content creator Flying Lotus, il titolo propone una versione alquanto macabra dell'icona natalizia per eccellenza. Privato di renne e slitta, il Babbo Natale di Christmas Carnage presenta infatti una inquietante vena sadica, che lo spinge a invadere le abitazioni delle piccole cittadine con intenti non proprio amichevoli.

All'interno del titolo, i giocatori si ritrovano imprigionati in una villetta tramutatasi all'improvviso in un teatro degli orrori. Invasa da Babbo Natale e da un suo non meglio precisato alleato armato di motosega, la casa di tramuta nell'arena per una battaglia all'ultimo sangue. Determinato a sopravvivere, il protagonista farà di tutto per cercare di sfuggire all'invasione natalizia di quella che un tempo era la sua casa. Ad accompagnare il tutto, ci pensa una colonna sonora composta da cupe versioni di sonorità tipicamente festive.



Come già accennato, Christmas Carnage è una produzione totalmente gratuita, e può essere scaricata direttamente tramite il seguente link:

Pensato per un pubblico maturo, il titolo include violenza esplicita e nudità, per un concept decisamente poco natalizio per la media dei videogiochi ambientati nel periodo del Natale