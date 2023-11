Christmas Massacre, l'horror che fa a caso vostro col Natale alle porte: in arrivo su PS

Il Natale si avvicina, e con esso il terrore che mieterà molte vittime nel gioco ideato dai ragazzi di Puppet Combo. Dopo aver fatto il suo esordio su Steam alla fine del 2021, Christmas Massacre è pronto a sbarcare su PlayStation con una sana dose di pura follia. Pronti ad addobbare le sale con il sangue? Larry è a caccia di nuove vittime.

"Il Natale è alle porte e Larry ha un grosso problema: il suo albero di Natale gli sta dicendo di uccidere!". Non c'è dunque tempo da perdere: sta per arrivare il momento di addobbare ogni angolo del mondo virtuale ideato dai ragazzi di Puppet Combo con le proprie vittime, grazie al gioco stealth sasher dalla grafica anni '80 retrò che divertirà i veri amanti dell'horror.

Mentre Steam pensa alle nuove impostazioni per il parental control, la piattaforma che per prima ha dato i natali a Christmas Massacre, ecco che anche PlayStation accoglie a braccia aperte il violentissimo gioco. Lo stile stealth arcade sarà un tassello fondamentale nell'uccisione delle proprie vittime, le quali permetteranno a Larry di completare la sua missione omicida in grande stile e senza lasciare testimoni. Ogni livello dovrà essere completato con il massimo della discrezione, ma ne sarete davvero capaci?