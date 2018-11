Christoph Waltz, Ninja e Josef Fares tra i presentatori dei Game Awards 2018

Geoff Keighley, showrunner dell'annuale edizione dei Game Awards, sta annunciando tramite il suo profilo Twitter tutti i presentatori che saliranno sul palco dell'evento che sempre più curiosità e attesa sta destando tra la community dei videogiocatori.

Vi avevamo già riferito della presenza dei fratelli Russo in qualità di presentatori (notizia che ha già scatenato le speculazioni sulle possibili novità sul progetto Avengers di Square-Enix e Crystal Dynamics), ma Keighley ha ora svelato tante altre figure di spicco che parteciperanno all'evento, e che vi riportiamo di seguito:

I fratelli Russo;

Pepé il Re dei Gamberi, personaggio dei Muppets;

Christoph Waltz;

Jack Septiceye;

Ninja;

Pokimane;

Josef Fares;

Aisha Tayler;

I fratelli Duffer, creatori di Stranger Things.

Insomma, ce n'è per tutti i gusti, a partire da un attore di alto profilo come Cristoph Waltz, passando per gli streamer più attuali come Ninja e personaggi più bizzarri come Pepé dei Muppets (e perché no, anche Josef Fares che lo scorso anno si è fatto apprezzare per la sua esuberante esibizione durante la presentazione di A Way Out). Potete dare un'occhiata agli annunci ufficiali tramite i tweet che trovate in calce.

