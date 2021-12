Chrono Cross, aspettando la Remastered: le immagini del crossover con Another Eden

Con l'annuncio ufficiale del crossover tra Another Eden e Chrono Cross, crescono le indiscrezioni legate ad un possibile reveal di Chrono Cross Remastered.

Mentre gli speranzosi volgono lo sguardo al palco dei The Game Awards 2021, Square Enix presenta i primi dettagli sulla collaborazione tra i due titoli. In particolare, tramite l'apertura di un sito web dal sapore vintage, arrivano degli screenshot raffiguranti alcuni dei contenuti di Complex Dreams, titolo ufficiale del crossover. Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini offrono un assaggio di ciò che i giocatori di Another Eden: the Cat Beyond Time and Space possono attendersi con l'evento speciale.

Square Enix ha inoltre confermato che nel crossover vedremo tornare in azione alcuni dei volti principali di Chrono Cross, tra Serge, Kid e Harle. Complex Dreams proporrà una storia completamente originale, la cui realizzazione è stata supervisionata da Yasunori Mitsuda e Nobuteru Yuuki, direttamente dal team di sviluppo originale del JRPG. Oltre al doppiaggio per i personaggi del mondo di Masato Kato, il crossover proporrà feature quali il New Game+ e gli Elementi.



La collaborazione tra Chrono Cross e Another Eden: the Cat Beyond Time and Space, lo ricordiamo, prenderà il via il prossimo giovedì 9 dicembre, data per la quale le indiscrezioni indicano come possibile un annuncio di Chrono Cross Remastered ai The Game Awards 2021.