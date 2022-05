Chrono Cross avrà un seguito? Il producer di The Radical Dreamers è pessimista

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ha permesso ai fan di rivivere uno dei più brillanti JRPG della prima PlayStation, all'epoca tra l'altro mai arrivato ufficialmente in Europa avendo goduto solo di un debutto sul suolo nipponico ed americano.

Non tutto è andato per il verso giusto, date le numerose perplessità sollevate da critica e pubblico riguardo la tenuta tecnica di questa riedizione: ad esempio Digital Foundry ha stroncato la remastered di Chrono Cross, segnalando su PS5 prestazioni addirittura inferiori rispetto all'edizione originale del 1999. Nonostante ciò, il suo ritorno ha fatto sperare in un possibile episodio inedito per la serie Chrono, cominciata nel 1995 con il mai dimenticato Chrono Trigger.

Tuttavia, in merito all'arrivo di un terzo capitolo, il producer Koichiro Sakamoto ha lasciato intendere il suo pessimismo in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Square Enix. "Non ci sono piani al momento" per un seguito, dice Sakamoto, aggiungendo che "non so in ogni caso cosa riserva il futuro". Il proseguo della serie Chrono è dunque completamente incerto e, quantomeno, non accadrà nel breve termine.

Sempre nella stessa intervista Sakamoto ha parlato di quali sono state le difficoltà maggiori riscontrate nello sviluppo della remastered, spiegando che "il programma di gioco ed i dati grafici non erano stati conservati in forma completa. Ciò significa che, all'inizio dello sviluppo, non potevamo ricreare la versione originale su hardware diversi dalla prima PlayStation". Il team di sviluppo ha infine compreso quali erano le parti andate perse e le ha ricreate da zero per la remastered. In aggiunta, lo scopo è sempre stato riproporre in maniera fedele l'opera originale, pertanto idee come l'aggiunta di ulteriori personaggi giocabili non è mai stata presa in considerazione.

Se non l'avete ancora mai giocato, la nostra recensione di Chrono Cross The Radical Dreamers vi illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo ritorno dopo oltre 20 anni di assenza.