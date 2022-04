Chrono Cross avrà un sequel? Per ora no, ma chissà in futuro: parla Square-Enix

Chrono Cross The Radical Dreamers Edition ha riportato in vita uno dei grandi classici del genere JRPG, nella speranza che l'operazione firmata Square-Enix possa attirare tanto i giocatori nostalgici quanto le nuove generazioni di utenti grazie alle migliorie grafiche e tecniche e all'ammodernamento di alcune dinamiche di gameplay.

Con il debutto imminente della versione rimasterizzata e arricchita di Chrono Cross, in tanti sperano che il publisher nipponico possa mettersi al lavoro per espandere la serie con un capitolo nuovo di zecca. Al momento è difficile ipotizzare un eventuale sequel del franchise, ma Square-Enix si è non esclude che possa concretizzarsi in futuro. Quale che sia il destino di Chrono Cross, al momento non ci sono piani per lo sviluppo di un nuovo gioco della serie JRPG.

"Non ci sono piani per (un sequel o un nuovo titolo) ora, ma nessuno sa cosa riserva il futuro", è quanto dichiarato da Square-Enix nel corso di un'intervista a cui hanno partecipato Masato Kato, Yasunori Mitsuda, e Nobuteru Yuki.

Disponibile da domani giovedì 7 aprile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Chrono Cross The Radical Dreamers apporta una serie di novità tra cui un'ottimizzazione dei controlli, una rielaborata interfaccia per una maggiore leggibilità e la possibilità di saltare le battaglie casuali. In aggiunta, sono presenti una nuova traccia musicale e l'avventura testuale Radical Dreamers. Per tutti gli ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di di Chrono Cross The Radical Dreamers.