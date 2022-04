Chrono Cross: Digital Foundry stronca la Remaster, 'prestazioni inferiori a PSX' su PS5

Nel condurre le analisi sulle performance di Chrono Cross Radical Dreamers Edition, il collettivo di Digital Foundry conferma i problemi segnalati dagli acquirenti al day one dell'attesa remaster del JRPG culto di Square Enix.

Il team di DF parte dal riassunto delle innovazioni apportate dalla riedizione dell'avventura ruolistica del 1999 e, nel focalizzarsi sul raffronto grafico tra la versione originaria e la remaster, fa emergere tutte le criticità riscontrate e segnalate dagli utenti sin dal giorno di lancio con le proteste sui social e sui forum di settore per i grossi problemi di Chrono Cross remastered su PC.

Per i giornalisti di Digital Foundry, il ritorno di Chrono Cross è piagato da una serie di problemi nelle prestazioni che si riflettono nell'esperienza di gioco, specie per quanto concerne la fluidità. Eseguendo il titolo nella sua versione PS4 riprodotta in retrocompatibilità su PlayStation 5, il team di DF si dice sorpreso nell'assistere a cali di framerate che portano la remaster di Chrono Cross a girare sulla console nextgen di Sony a una fluidità che oscilla tra i 10 e i 30fps, con sbalzi che aumentano scegliendo il preset grafico più elevato.

Complessivamente, il noto collettivo di "giornalisti tecnoludici" legato a Eurogamer.net manifesta tutte le sue perplessità per un lavoro di conversione e attualizzazione reputato come insufficiente, con prestazioni che in taluni casi sono addirittura inferiori a quelle della versione PSX originaria.