Chrono Cross Remastered, un'altra conferma: il gioco esiste anche per Gematsu

Contestualmente alla pubblicazione di un teaser che preannuncia una collaborazione tra Another Eden: The Cat Beyond Time and Space e Chrono Cross, arrivano ulteriori indizi sul possibile ritorno dell'apprezzato JRPG di Square Enix.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è Gematsu, importante e nota testata videoludica. Nel riportare la notizia dell'apertura del sito teaser che anticipa la partnership di cui vi abbiamo accennato, il portale compie infatti un passo ulteriore, affermando quanto segue: "Anche Gematsu ha avuto modo di entrare in contatto con indiscrezioni legate allo sviluppo di una versione rimasterizzata di Chrono Cross".

Purtroppo, la testata non offre ulteriori dettagli, tacendo ad esempio le caratteristiche del progetto, l'entità del rifacimento, le piattaforme di destinazione o la finestra di lancio prevista. Ad ogni modo, a questo punto le voci di corridoio legate a Chrono Cross Remastered si sono fatte decisamente numerose. Tra i primi sostenitori dell'esistenza del progetto, lo ricordiamo, figura il co-fondatore di XboxEra, Shpeshal Nick. Secondo l'insider, non solo il JRPG esiste, ma Chrono Cross Remastered sarà multipiattaforma.



Ricordando che per il momento manca ogni ufficialità in merito, segnaliamo che un'eventuale conferma dell'esistenza del titolo potrebbe giungere dal palco dei The Game Awards 2021, in programma per la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.