Chrono Cross Remastered annunciato ai TGA? Svelato il crossover con Another Eden!

Il tanto chiacchierato evento crossover tra Another Eden e Chrono Cross è stato infine ufficialmente annunciato da Square Enix, che ha alzato il sipario sul progetto.

Tramite i due trailer dedicati che potete visionare in apertura e in calce a questa news, il colosso videoludico ha confermato che Complex Dreams - questo il nome dell'evento - non solo è realtà, ma è anche decisamente imminente. La partnership tra i due brand prenderà infatti il via il prossimo giovedì 9 dicembre, con la pubblicazione della versione 2.11.50 di Another Eden: The Cat Beyond Time and Space.

Una data quantomeno sospetta, dato che la stessa ospiterà anche la trasmissione dell'edizione 2021 dei The Game Awards. Con crescenti rumor sull'esistenza di una Chrono Cross Remastered, sembra infatti inevitabile ipotizzare un eventuale annuncio del gioco proprio in occasione della serata celebrativa condotta da Geoff Keighley. Che il palco si stia preparando ad accogliere tra le numerose World Premiere previste anche il tanto chiacchierato Chrono Cross Remastered?



In attesa di scoprirlo, gli appassionati possono attendere il crossover con Another Eden: the Cat Beyond Time and Space. L'annuncio di Complex Dreams è stato accompagnato da un messaggio di Square Enix, che si è detta soddisfatta della collaborazione, che ha peraltro richiesto molto tempo per prendere vita. Per l'occasione, ha aggiunto il team di sviluppo, i personaggi tratti dall'universo di Chrono Cross saranno inoltre doppiati per la prima volta nella storia della serie.