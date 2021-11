Chrono Cross Remastered esiste e sarà multipiattaforma: spunta il rumor

Nel corso del mese di ottobre, le dichiarazioni della musicista e cantante irlandese Eabha McMahon avevano suggerito l'imminente annuncio di un remake per PlayStation 5 da parte di Sony.

Secondo quanto riportato dall'artista, il reveal ufficiale del misterioso rifacimento sarebbe in particolare fissato per il mese di dicembre. Sull'onda di queste indiscrezioni, si pronuncia sulla materia anche il noto insider Shpeshal Nick. Il co-fondatore di XboxEra è infatti intervenuto nel corso dell'ultima puntata del podcast, durante la quale ha condiviso alcune presunte anticipazioni in merito.

Secondo quanto riportato dalla nota fonte, la misteriosa identità del prodotto non sarebbe altri che Chrono Cross Remastered. La produzione, prosegue Shepshal Nick, si era del resto già resa protagonista di un'ulteriore anticipazione, in occasione del grande leak di titoli generato da NVIDIA GeForce Now. Nell'elenco di giochi inclusi nella misteriosa lista trapelata in rete, aveva infatti trovato spazio, accanto a titoli quali Kingdom Hearts 4 e Final Fantasy IX Remake, anche Chrono Cross Remastered. Nel corso del podcast, l'insider ha proseguito affermando che il rifacimento del JRPG non sarà un'esclusiva PlayStation, ma, al contrario, un gioco multipiattaforma.



Per saperne di più, non resta che attendere eventuali conferme ufficiali in tal senso: ricordiamo che in seguito all'episodio che aveva coinvolto GeForce Now, NVIDIA aveva smentito che tutti i giochi presenti nell'elenco fossero effettivamente in produzione.