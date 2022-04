Chrono Cross, la remastered è finalmente disponibile: ecco il trailer di lancio

E' stata una lunghissima attesa, andata avanti addirittura dal lontano 1999 quando fece il suo esordio prima in Giappone e l'anno seguente negli USA, ma finalmente anche tutti i giocatori europei potranno godersi l'affascinante Chrono Cross grazie al debutto della remastered Radical Dreamers Edition.

Un lavoro di restauro realizzando anche con molta cura e con grande rispetto della versione originale per la prima PlayStation, come testimoniato dalla nostra recensione di Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. E adesso il trailer di lancio pubblicato da Square Enix ci ricorda che il JRPG successore dell'intramontabile Chrono Trigger è disponibile dal 7 aprile 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, pronta per essere vissuta (o rivissuta) al massimo della sua forma.

Oltre a mostrarci alcuni stralci delle cutscenes, il filmato ci illustra velocemente anche come funziona il gameplay, impostato come il più classico dei giochi di ruolo a turni vecchia scuola. Nel corso dell'avventura ci sarà la possibilità di controllare ben 40 personaggi diversi, in viaggio per salvare il mondo da una terribile minaccia: ciascun membro del party godrà di una caratterizzazione unica e di proprie abilità specifiche da utilizzare in combattimento contro un variegato bestiario, tra nemici coriacei e boss duri a morire.

Nonostante questo gradito ritorno, per il momento Square Enix esclude un seguito per Chrono Cross, senza tuttavia chiudere del tutto la porta a tale possibilità. Chissà se eventuali vendite soddisfacenti spingeranno il colosso giapponese verso questa strada.