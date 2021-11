Chrono Cross Remastered esiste? Spunta un teaser da Square Enix

È ormai da diverse settimane che circolano indiscrezioni legate ad un possibile annuncio di Chrono Cross Remastered, versione rimasterizzata del classico JRPG di Square Enix.

Ora, a stuzzicare la fantasia degli appassionati, ci pensa la stessa software house, tramite l'apertura di un sito teaser piuttosto peculiare. Quest'ultimo pare infatti suggerire l'imminente debutto di una collaborazione tra il titolo PC e mobile Another Eden: The Cat Beyond Time and Space e lo stesso Chrono Cross. A suggerire il coinvolgimento di quest'ultimo sono in particolare l'artwork della partnership, che potete visionare in apertura, e il testo presente in lingua inglese sul portale.

Di seguito, ve ne riportiamo una traduzione:

"L'inizio, da allora smarrito nell'oblio...

Un ricordo che ora non è altro che un'eco sbiadita.

In quel momento, per me il tempo si è fermato.

Un'anima senza dimora, sono diventato un petalo sospinto dal vento.

Fino a che, all'improvviso, un orologio rotto da molto tempo

non ha ripreso a muoversi, lentamente e con cautela...

E con esso, qualcosa di nuovo è nato in te.

Il nostro futuro, il nostro domani...

indicato da voci familiari che risiedono oltre l'oscurità..."



Al momento, non resta che attendere ulteriori conferme, ma tutto pare suggerire una collaborazione in arrivo tra Another Eden e Chrono Cross. Il tempismo parrebbe se non altro alquanto peculiare: che davvero sia in arrivo una Chrono Cross Remastered multipiattaforma?