Chrono Cross, la remastered è nata per preservare l'originale

Il producer di Chrono Cross: The Radical Dreamers, Koichiro Sakamoto, ha parlato della mission di questa remastered nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni del portale GamesRadar+.

Stando alle sue parole, questa riedizione sarebbe nata con il compito di preservare il titolo originale vista l'impossibilità di poterlo riprodurre sui più recenti sistemi come PlayStation 4. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quando il progetto ha preso vita, Chrono Cross stava per diventare ingiocabile. Su PlayStation 3 esisteva un servizio di archiviazione dei giochi che permetteva di giocare ai titoli per PS1. Ma la PlayStation 4 era già sul mercato e non eravamo sicuri se avrebbe ospitato quel tipo di servizio. Sembrava che Chrono Cross potesse diventare davvero ingiocabile. Così è stato avviato un progetto di rimasterizzazione. Questo è il retroscena".



Lo stesso Sakamoto ha poi rivelato alcuni mesi fa che le probabilità di vedere un sequel di Chrono Cross sono molto basse. Molti dei dati del gioco originale sono andati persi e ciò ha rallentato in più di una occasione la fase di sviluppo, portando alla diffusione di problematiche molto importanti a livello tecnico persino su hardware performanti come PS5.

Di queste e altre tematiche abbiamo parlato nella recensione di Chrono Cross realizzata dal nostro Raffaello Rusconi.