Chrono Cross The Radical Dreamers Edition: il JRPG culto torna su Switch con la Remaster

Le anticipazioni dei mesi scorsi sullo sviluppo della remaster di Chrono Cross trovano conferma con l'annuncio, nel corso del Nintendo Direct di febbraio, di Chrono Cross The Radical Dreamers Edition per Switch.

La nuova iterazione del capolavoro JRPG di Square Enix del 1999 sarà caratterizzato da un aggiornamento del comparto grafico e da diverse migliorie ludiche, come l'ottimizzazione dei controlli, la riformulazione dell'interfaccia per una maggiore leggibilità e la possibilità di saltare le battaglie casuali.

Ad accompagnare questa riedizione di Chrono Cross troveremo poi una colonna sonora riorchestrata e l'aggiunta di Radical Dreamers, l'avventura testuale lanciata nel 1996 come espansione per la versione nipponica di Chrono Trigger su SNES con Satellaview.

La commercializzazione di Chrono Cross The Radical Dreamers Edition è prevista per il 7 aprile 2022 in esclusiva su Switch. In attesa di ricevere ulteriori informazioni su questa remaster, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio di Mario Strikers Battle League Football e del reveal trailer di No Man's Sky per Switch, due delle tante sorprese riservateci dal colosso videoludico giapponese nel corso del Direct di febbraio.