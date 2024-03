Chrono Odyssey: la potenza di Unreal Engine 5 nel nuovo video dell'MMORPG

Dopo aver fatto da sfondo allo Story Trailer di Marvel 1943 Rise of Hydra, lo State of Unreal della GDC 2024 offre a Kakao Games e Chrono Studios l'opportunità di mostrare un nuovo, spettacolare video in salsa Unreal Engine 5 di Chrono Odyssey, un ambizioso MMORPG in sviluppo su PC e console current-gen.

L'ultimo filmato confezionato dalla software house sudcoreana cala gli appassionati del genere nell'armatura dei cavalieri di Indragin, una gilda composta da guerrieri che dedicano la loro vita alla strenua difesa del proprio regno contro le orde di draghi, mostri ancestrali e demoni guidate da 12 divinità desiderose di annientare per sempre la razza umana.

Il trailer datoci in pasto da Kakao Games e Chrono Studios pone ovviamente l'accento sulla bontà del comparto grafico mosso dall'ultima versione di Unreal Engine, con ambientazioni open world incredibilmente dettagliate e popolate da centinaia (se non migliaia) di avversari in contemporanea. La missione degli sviluppatori asiatici, d'altronde, è quella di 'settare nuovi standard nel genere dei GDR multiplayer Buy-to-play', tanto nella rappresentazione delle ambientazioni quanto nella ricchezza di dettagli del sistema di combattimento magico e all'arma bianca.

In attesa di conoscere la finestra di lancio di Chrono Odyssey su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo al nuovo video e alle immagini pubblicate da Chrono Studios in coincidenza della GDC 2024.

