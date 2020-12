Chrono Odyssey, primo trailer per l'epopea fantasy: divinità e guerra nel 2022

Dalla Corea del Sud continuano ad affacciarsi sul mercato videoludico interessanti produzioni. Dopo il nuovo gameplay trailer di Project Eve, giunge l'annuncio di Chrono Odyssey.

Epopea fantasy strutturata in un MMORPG, il titolo è firmato da NPIXEL, team che ha esordito nel settore con il lancio di Gran Saga, in seguito al quale la software house ha attirato su di sé corposi investimenti, tra i quali 27 milioni di dollari nel solo mese di novembre 2020, grazie all'intervento di Aspex, SAEHAN Venture Capital e Altos Ventures. Chrono Odyssey è il secondo progetto del team, precedentemente conosciuto come "Project S", si presenta come un epico viaggio tra spazio e tempo.

Il setting del MMORPG vede protagonista l'organizzazione Idraiginn, impegnata in una guerra colossale contro 12 divinità. Tra le caratteristiche principali di Chrono Odyssey, NPIXEL cita un universo enorme e coinvolgente, con storie profonde e una grafica realistica. Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 4 e alla colonna sonora troviamo anche Cris Velasco, già compositore per l'ultimo God of War e Resident Evil 7. Chrono Odyssey è atteso nel corso del 2022 su PC, console (presumibilmente PS5 e Xbox Series X) e dispositivi mobile. Una prima fase di test dovrebbe invece prendere il via nel 2021. Con uno sviluppo avviato nel 2019, Chrono Odyssey si presenta per la prima volta nel trailer che trovate in apertura: cosa ve ne pare?