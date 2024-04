Chrono Odyssey su Unreal Engine 5: il GDR online fa scintille nella nuova clip

L'ultimo filmato confezionato da Epic Games ci reimmerge nelle atmosfere della battaglia di Chrono Odyssey che infurierà su PC, PS5 e Xbox Series X|S per farci apprezzare la bontà del comparto grafico del nuovo GDR online in sviluppo presso le fucine digitali di Kakao Games e Chrono Studios utilizzando Unreal Engine 5.

Il trailer datoci in pasto dall'azienda statunitense si focalizza proprio sulle funzionalità tecnologiche integrate nell'ultima iterazione del motore grafico multipiattaforma, più che sugli elementi ludici e contenutistici della nuova esperienza interattiva di Kakao Games a tinte MMORPG fantasy.

Epic Games sottolinea infatti come Chrono Odyssey sia un titolo "di nuova generazione con grafica impressionante, un'esperienza basata su Unreal Engine 5. Gli studi di sviluppo stanno utilizzando funzionalità avanzate di UE 5 come World Partition e i Data Layers per creare un vasto e intricato mondo aperto, una dimensione free roaming senza soluzione di continuità e incentrata su dinamiche di combattimento basate sull'azione, sulla manipolazione del tempo e su un'ampia personalizzazione".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche l'ultimo video di Chrono Odyssey che mostra la potenza di Unreal Engine 5, con una finestra aperta sulle mille attività da svolgere esplorando liberamente questo universo medievaleggiante pieno di segreti da scoprire, di avversari da abbattere e di alleanze da forgiare con i PNG e i giocatori online.

