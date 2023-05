Chrono Odyssey in video: infuria la battaglia nel GDR online per PC, PS5 e Xbox Series X|S

A distanza di oltre due anni dal video reveal di Chrono Odyssey, i ragazzi dello studio Npixel si riaffacciano sulle pagine di Xbox Wire e PS Blog per calarci ancora una volta nei panni dei coraggiosi guerrieri del loro prossimo MMORPG fantasy in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La nuova odissea ruolistica firmata dalla software house sudcoreana proietta i patiti del genere nei panni dei difensori di Idraiginn, una gilda di guerrieri chiamata a combattere una guerra colossale contro le orde di draghi, mostri ancestrali e demoni guidate da 12 divinità desiderose di annientare la razza umana.

Come possiamo intuire ammirando le ultime scene in-engine proposteci da Npixel, Chrono Odyssey punta a immergerci in una dimensione medievaleggiante davvero enorme, con tantissime attività da svolgere nella cornice di uno scenario in costante mutamento e dalla grafica realistica. L'intenzione dichiarata dagli sviluppatori asiatici è quella di 'settare nuovi standard nel genere MMORPG', tanto nella rappresentazione scenica quanto nella bontà dell'esperienza di gioco offerta dai combattimenti magici e all'arma bianca contro le titaniche creature nemiche.

Date perciò un'occhiata alle nuove sequenze in-engine di Chrono Odyssey su Unreal Engine 5 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo GDR online atteso al lancio (si spera) nei prossimi mesi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.