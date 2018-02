Chrono Trigger è adesso disponibile per l'acquisto su Steam

, lo storico gioco di ruolo giapponese pubblicato originariamente nel lontano 1995 su Super Nintendo da, è adesso disponibile per l'acquisto su PC (via Steam) al prezzo di 14.99 euro.

Rispetto all'edizione originale, questa nuove versione di Chrono Trigger include le due aree aggiuntive "Vortice dimensionale" e "Santuario perduto", e presenta una grafica ottimizzata ma fedele all'atmosfera classica, colonna sonora riarrangiata sotto la supervisione di Yasunori Mitsuda, controlli aggiornati, una nuova versione dell'ATB, e salvataggio automatico mentre si attraversa la mappa.

Acquistando il titolo entro il 2 aprile otterrete la Limited Edition, che include, oltre ai contenuti sopraccitati, un medley con 5 brani (Far Off Promise, Wind Scene, Battle with Magus, Corridors of Time e Chrono Trigger), un libretto in formato digitale del compositore Yasunori Mitsuda, e 6 wallpaper per il desktop del vostro PC.

Sulla pagina Steam sono stati pubblicati i requisiti minimi, che trovate di seguito:

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)

Processore: Intel Core i3 2.3GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: INTEL HD Graphics 530

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Risoluzioni supportate: 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x720, 1360x768, 1600x900 e 1920x1080. Compatibilità totale con i controller, salvo il caso in cui tu voglia rinominare i personaggi.

Approfitterete del lancio di questa nuova edizione per rituffarvi nel mondo di Chrono Trigger?