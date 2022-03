Chrono Trigger si aggiorna su PC e mobile: tante novità per l'anniversario del JRPG

Dopo i festeggiamenti per il XXV anniversario di Chrono Trigger organizzati per il 2021, quest'anno il JRPG potrà celebrare il suo compleanno con un aggiornamento nuovo di zecca.

Square Enix ha infatti annunciato che sarà presto pubblicato un ricco update destinato alle versioni PC e per dispositivi mobile di Chrono Trigger. Con quest'ultimo, in particolare, sarà aggiunto il supporto ai monitor in formato 21:9, con adesione agli standard proposti dagli schermi Ultra-Wide. Migliorano inoltre le performance, mentre variano anche alcune feature di gioco. In particolare, gli slot di salvataggio del JRPG saranno aumenti, sino ad un massimo di 20, mentre la versione mobile di Chrono Trigger potrà contare sull'aggiunga di alcune sezioni extra. Infine, aumenta di 1,5 volte la velocità degli scontri automatici.



Pensato per celebrare l'anniversario del gioco di ruolo nipponico, il nuovo update ha già una data di lancio precisa, con il contenuto che diverrà disponibile il prossimo venerdì 11 marzo 2022, sia su PC sia su dispositivi mobile. Per presentare le novità dell'update, il team di Square Enix ha inoltre pubblicato un video dedicato, disponibile però per il momento solamente in lingua giapponese: lo trovate direttamente in apertura a questa news.



In chiusura, ricordiamo che Square Enix ha in programma il lancio di Chrono Cross: the Radical Dreamers Edition per il prossimo mese.