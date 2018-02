Chrono Trigger arriva su Steam ma i primi giudizi sulla qualità del porting sono negativi

Nella giornata di ieri, a sorpresa,ha pubblicato Chrono Trigger su Steam, indubbiamente una bella notizi per gli amanti dei JRPG di stampo tradizionale. Tuttavia, le prime recensioni negative non hanno tardato ad arrivare. I motivi? La qualità del porting su PC, definito "".

Il porting per Windows non è basato sulla versione SNES uscita nel 1995 bensì sull'edizione mobile pubblicata nel 2011: questo ha portato ad una interfaccia non ottimizzata per i grandi monitor, una qualità grafica non esaltante e alla presenza di numerosi filtri, non disattivabili in alcun modo.

Square-Enix non si è pronunciata in merito, nel momento in cui scriviamo, il giudizio degli utenti di Steam su Chrono Trigger è "perlopiù negativo", non proprio una notizia positiva per un classico di questa portata.