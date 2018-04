Chrono Trigger PC: tutti i dettagli sulla prima patch, nuovi aggiornamenti in arrivo

Square Enix ha annunciato la prima di una serie di patch di Chrono Trigger mirate a migliorare l’aspetto e la funzionalità del gioco su Steam, in risposta ai feedback dei fan.

La patch include:

Grafica originale : Una nuova opzione permetterà ai giocatori di scegliere tra gli sprite dei personaggi e la grafica di fondo attuali in alta definizione e una nuova modalità "Originale", più in linea con lo stile classico di Chrono Trigger.

: Una nuova opzione permetterà ai giocatori di scegliere tra gli sprite dei personaggi e la grafica di fondo attuali in alta definizione e una nuova modalità "Originale", più in linea con lo stile classico di Chrono Trigger. Font e finestre di dialogo aggiornate : La grafica del font e delle finestre di dialogo è stata aggiornata per dare un aspetto e un tocco più classico al gioco.

: La grafica del font e delle finestre di dialogo è stata aggiornata per dare un aspetto e un tocco più classico al gioco. Nuovo inizio : È stato modificato l'ordine delle sequenze d'apertura animate all'inizio di una nuova partita per essere più in linea con le versioni precedenti del gioco.

: È stato modificato l'ordine delle sequenze d'apertura animate all'inizio di una nuova partita per essere più in linea con le versioni precedenti del gioco. Sono stati inoltre apportati altri miglioramenti al testo e alla grafica per migliorare l'esperienza di gioco su PC.

Gli aggiornamenti futuri di Chrono Trigger introdurranno ulteriori modifiche all’interfaccia utente per ottimizzare l’esperienza per gli utenti su PC che giocano con un controller o con tastiera e mouse, una risoluzione migliore dei filmati animati e altro ancora. In seguito a questi cambiamenti, è stato esteso il periodo di disponibilità della Limited Edition di Chrono Trigger. La Limited Edition include degli sfondi per PC, un medley delle musiche del gioco e una nota del compositore Yasunori Mitsuda e sarà ora disponibile fino al 30 aprile 2018.

Pubblicato originariamente nel 1995, Chrono Trigger è l'indimenticabile gioco di ruolo sviluppato dal dream team composto dal creatore di Dragon Quest Yuji Horii, il creatore di Dragon Ball Akira Toriyama e i creatori della serie di Final Fantasy. Molte sfide attendono i giocatori in questa epica avventura per salvare il futuro del pianeta, dove segreti a lungo dimenticati verranno svelati grazie ai viaggi nel tempo in varie ere, incluso il presente, il Medioevo, il futuro, la preistoria e i tempi antichi.