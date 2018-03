Chrono Trigger per PC chiede di non spegnere il telefono durante i salvataggi

Non si fermano le polemiche sulla qualità del porting di Chrono Trigger per PC, come sappiamo una conversione diretta della versione mobile uscita nel 2011. La natura mobile risulta ancora più evidente dando uno sguardo ad alcune schermata dell'edizione spagnola...

A quanto pare, a causa di una svista in fase di traduzione, l'edizione spagnola di Chrono Trigger chiede ai giocatori di "non spegnere lo smartphone" durante i salvataggi del gioco, rendendo quindi evidente l'origine del porting, effettuato dalla versione per iOS e Android.

Come già riportato, Chrono Trigger per Steam presenta anche altri problemi, tra cui un comparto tecnico non all'altezza, un sistema di controllo male adattato e numerosi bug. Square-Enix non si è ancora pronunciata sulla questione ma è probabile che un corposo aggiornamento possa arrivare nelle prossime settimane.