Chrono Trigger per PC: in arrivo l'opzione per ripristinare la grafica originale

ha annunciato che il prossimo aggiornamento per la versione PC di Chrono Trigger , in arrivo a metà aprile, aggiungerà una opzione per passare dalla grafica attuale in HD a quella originale "" della versione SNES.

Il publisher ha fatto sapere che nelle prossime settimane gli sviluppatori pubblicheranno il changelog completo di questo e degli altri update in arrivo per Chrono Trigger. La compagnia ha ascoltato e valutato attentamente i feedback della community e apporterà dunque una serie di migliorie al gioco con l'obiettivo di restituire il feeling della produzione originale, correggendo al tempo stesso bug, refusi del testo e altri problemi ereditati dall'edizione mobile, di cui la versione PC è un porting diretto.

Una mod di Chrono Trigger permette di rimuovere il filtro grafico applicato dagli sviluppatori, in ogni caso con l'arrivo dell'aggiornamento ufficiale potrebbe essere disattivata dall'autore, per non incorrere in problemi legali con Square-Enix.