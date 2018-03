Chrono Trigger per PC: Square-Enix risponde alle accuse sulla scarsa qualità del porting

è uscito su PC a sorpresa la scorsa settimana, purtroppo il gioco è stato subissato immediatamente di recensioni negative su Steam, a causa della scarsa qualità del porting, basata sulla versione per smartphone uscita nel 2011.

Tanti i problemi tecnici riscontrati, dai riferimenti ai comandi touch alla cattiva traduzione di alcuni dialoghi e voci di menu, oltre alla presenza di filtri grafici di bassa qualità e in generale di un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative.

A tal proposito, Square-Enix ha diffuso un messaggio su Steam: "Ciao a tutti, grazie per i commenti che ci avete inviato finora su Chrono Trigger. Vi assicuriamo che stiamo leggendo e ascoltando i vostri messaggi e stiamo esaminando tutti i problemi che ci avete segnalato. Pubblicheremo maggiori informazioni a proposito sulla nostra pagina di Steam. Grazie per la vostra pazienza e per il vostro sostegno, Il team di Chrono Trigger."