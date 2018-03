Chrono Trigger per PC: una mod permette di rimuovere il fitro grafico

Come sappiamo, la versione PC diè in realtà un porting basato sulla versione mobile del gioco, uscita nel 2011 su iOS e Android. Il filtro grafico applicato di default, ereditato proprio dall'edizione per smartphone, rende la grafica sfocata e utilizza colori piuttosto cupi, ben lontani dagli originali.

In attesa che Square-Enix pubblichi una patch ufficiale per migliorare la qualità del prodotto e risolvere i principali problemi tecnici, il modder Jed Lang ha pubblicato due file che permettono di rimuovere il filtro grafico standard di Chrono Trigger.

Tutto quello che dovrete fare è scaricare Chrono Trigger Defilter, estrarre il contenuto dello ZIP nella directory principale del gioco e successivamente scaricare e avviare Chrono Trigger Explore. Al termine di questo processo, Chono Trigger per PC utilizzerà gli sprite originali della versione SNES.

Square-Enix si è detta consapevole dei problemi di questa edizione e sta lavorando per risolverli, ascoltando attentamente i preziosi consigli della community per quanto riguarda il comparto grafico, il sistema di controllo e in generale la cattiva traduzione, ereditata dall'edizione per piattaforme mobile.