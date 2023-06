Chrono Trigger: il remake esiste e potrebbe essere annunciato presto, per un leaker

Nel mentre si prepara all'imminente lancio di Final Fantasy 16 su PS5, Square-Enix starebbe lavorando segretamente al remake di Chrono Trigger, uno dei suoi JRPG più amati di sempre dai fan del genere.

L'indiscrezione giunge dal leaker Zippo, una fonte che ha correttamente anticipato degli annunci in passato, come accaduto nel caso della versione rimasterizzata di Persona 4 Arena Ultimax. In altre occasioni, l'insider non ha azzeccato le sue previsioni, perciò vi invitiamo preventivamente a prendere con le pinze quanto vi andiamo a riportare su Chrono Trigger Remake.

"Sì. L'amato, magistrale capolavoro SNES, Chrono Trigger, riceverà un remake completo. In HD 2D", ha esordito Zippo. "I dettagli sono scarsi al momento, ma arriverà su Nintendo Switch, al momento non sono riguardo alle altre piattaforme. Un nuovo Nintendo Direct andrà probabilmente in onda tra circa 48 ore. Non so quando verrà annunciato, ma possiamo sperare e pregare che venga annunciato lì. Chrono Trigger è assolutamente una delle più grandi opere d'arte mai apparse su questo pianeta. Non vedo l'ora di vederlo in azione. Mio Dio. Sto tremando dall'eccitazione".

L'entusiasmo palpabile dell'insider farebbe pensare che si tratti di un progetto concreto, tuttavia sarà bene attendere eventuali conferme o smentite da parte di Square-Enix. Chissà che Chrono Trigger Remake non sia davvero tra le sorprese del vociferato Nintendo Direct di giugno.