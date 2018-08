Chrono Trigger è scontato su Steam per un periodo limitato

Square Enix ha annunciato che per ringraziare giocatori e fan di Chrono Trigger, da oggi fino al 28 agosto il gioco sarà scontato del 50% su Steam e del 30% su dispositivi mobili. Inoltre, da oggi sono anche disponibili dei nuovi avatar per desktop e dispositivi mobile e degli sfondi gratuiti.

Poco tempo fa abbiamo anche pubblicato l'ultimo, importante, aggiornamento per Chrono Trigger su Steam dopo tutti i feedback ricevuti dai fan per migliorare il gioco e renderlo più simile allo stile dell'originale. Quest'ultima patch include:

Nuove funzioni per l'assegnazione dei tasti - Abbiamo implementato una funzione per l'assegnazione dei tasti su controller, tastiera e mouse per migliorare i comandi di gioco.

Nuova sezione "Contenuti bonus"- Dopo aver completato il gioco, si sbloccherà una nuova opzione nel menu principale con le seguenti sezioni: Filmati (include tutti i filmati di gioco), Galleria, Audio (include le musiche del gioco) e Finali (include i finali sbloccati).

Varie modifiche - Abbiamo modificato la schermata di selezione degli oggetti, le impostazioni di movimento di default, i menu per l'inserimento dei nomi, il font standard per il cinese semplificato e altro ancora.

Abbiamo anche risolto il problema per cui a volte il gioco non si avviava correttamente su PC con schede grafiche particolari e dimensioni specifiche dello schermo, oltre a correggere vari problemi minori.

Pubblicato originariamente nel 1995, Chrono Trigger è l'indimenticabile gioco di ruolo sviluppato dal dream team composto dal creatore di Dragon Quest Yuji Horii, il creatore di Dragon Ball Akira Toriyama e i creatori della serie di Final Fantasy. Molte sfide attendono i giocatori in quest'avventura epica per salvare il futuro del pianeta, dove segreti a lungo dimenticati verranno svelati grazie ai viaggi nel tempo in varie ere, incluso il presente, il Medioevo, il futuro, la preistoria e i tempi antichi.