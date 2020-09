Chronos Before the Ashes è il prequel di Remnant From the Ashes: trailer per l'action RPG

Dopo una positiva accoglienza, l'universo di Remnant: From the Ashes torna a popolare il panorama videdoludico: THQ Nordic ha infatti annunciato un'avventura che farà da prequel al gioco.

Si tratta di Chronos: Before the Ashes, titolo che abbandonerà la struttura da shooter in terza persona per abbracciare invece il genere degli Action RPG. Il titolo si è mostrato per la prima volta in un teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Chronos: Before the Ashes è basato sul già esistente Chronos, gioco VR, ora riadattato per essere fruibile anche senza realtà virtuale.



Oltre al filmato, ad ogni, modo, THQ Nordic ha fornito anche interessanti dettagli concernenti il gameplay. Protagonista della storia è un giovane eroe, determinato a proteggere la propria dimore da un male antico e destinato ad esplorare un misterioso labirinto, colmo di puzzle e pericolose creature. La morte, sempre dietro l'angolo, non rappresenterà tuttavia la fine del viaggio. Inizialmente giovane e scattante, ogni volta che morirà il protagonista invecchierà di un anno, divenendo più saggio e affine all'uso della magia.

Chronos: Before the Ashes è atteso su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia, con pubblicazione simultanea su tutte le piattaforme fissata per il 1 dicembre 2020. Nell'attesa della release, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Remnant: From the Ashes redatta dal nostro Carmine Capobianco.