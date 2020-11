Chronos Before the Ashes: il prequel di Remnant si mostra in un nuovo trailer

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo trailer di Chronos: Before the Ashes, il nuovo gioco di Gunfire Games che funge da prequel di Remnant: From the Ashes.

Per chi non sapesse di che gioco stiamo parlando, si tratta dell'ultima fatica dei creatori di Darksiders 3, che hanno deciso di recuperare il loro vecchio titolo per la realtà virtuale, Chronos, e riadattarlo per fare in modo che tutti potessero giocarlo. Il risultato è un action in terza persona che strizza l'occhio a Dark Souls e che porta i giocatori in un mondo popolato da pericolose creature meccaniche e mostri di ogni genere. Pare inoltre che proseguendo nell'avventura il protagonista invecchi, mostrando i segni dell'età sul proprio volto.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, ricco di sequenze di gameplay, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 1 dicembre 2020 sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Al momento non sembra essere previsto alcun upgrade grafico per i possessori delle console di nuova generazione, ma sarà comunque possibile giocare il titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, proprio come avverrà tra pochi giorni con Cyberpunk 2077.