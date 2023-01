Chun-Li e Cammy fanno coppia in questo grintoso cosplay Street Fighter

Street Fighter è tra le saghe di picchiaduro più famose non solo per la grande padronanza richiesta per esibirsi in spettacolari tecniche e combo, ma anche per il variopinto cast di lottatori. Il titolo Capcom include infatti donne spietate, grintose e combattive, come le amatissime Chun-Li e Cammy.

Le due suddette protagoniste sono i personaggi di sesso femminile più rappresentativi della leggendaria saga di picchiaduro Capcom e gli appassionati rendono loro tributo con artwork e cosplay, come in questo caso.

Chun-Li, combattente proveniente dalla Cina e che si distingue per l'incredibile agilità d'esecuzione dei colpi, fu introdotta nel 1991 in Street Fighter II, mentre la britannica Cammy della squadra speciale Delta Red appare per la prima volta in Street Fighter II - The New Challengers del 1993. Entrambe non lasciarono più il cast di protagonisti, diventando tra l'altro molto amiche nel corso della storia.

In questo cosplay di Chun-Li e Cammy da Street Fighter vediamo il duo di combattenti approcciarsi alla lotta posizionandosi nelle loro pose più tipiche. Fermare queste implacabili forze della natura sarà veramente difficile anche per Ryu e Ken. I nuovi video gameplay di Street Fighter 6 reclamano il ritorno al combattimento.

A realizzare la fantastica interpretazione che trovate in calce all'articolo, e che rende tributo ai costumi più iconici delle due sfidanti di Street Fighter, sono le cosplayer Michu_cos e Kuroashi.capture. Vi ricordiamo che Cammy e Chun-Li saranno presenti nel roster all'uscita di Street Fighter 6.