Chun-Li e Cammy si sfidano in un cosplay di Street Fighter

È passato ormai qualche mese dal debutto di Street Fighter 6 su console PlayStation e Xbox e PC, e il fighting game di Capcom sembra aver convinto gli appassionati storici e avvicinato nuova utenza alla serie. Mentre la sfida pad alla mano prosegue, Cammy e Chun-Li si sfidano anche nella vita reale.

Il roster di Street Fighter 6 ha accolto la nuova combattente A.K.I., mentre in precedenza i giocatori erano stati sorpresi da un crossover tra SF e le Tartarughe Ninja. In attesa di scoprire i futuri contenuti in arrivo, sono le due lottatrici femminili più iconiche della saga a prendere le redini della situazione.

Chun-Li viene introdotta nel roster del picchiaduro Capcom nel 1991, anno di uscita di Street Fighter 2. Il fandom fa la conoscenza di Cammy, invece, due anni più tardi, con l'uscita di Super Street Fighter 2. Da allora, le due artiste marziali hanno penetrato il cuore degli appassionati entrando a far parte della leggenda del titolo.

In Street Fighter 6 sia Cammy che Chun-Li hanno abbandonato il campo di battaglia. L'artista marziale cinese è un'ex agente dell'Interpol che tiene lezioni di kung fu nella comunità locale, mentre la combattente britannica lavora ora per il Quartier Generale della Delta Red.

In questo cosplay di Chun-Li e Cammy da Street Fighter torniamo però nel passato. Le cosplayer Zoevolf e Melamori fanno un salto all'indietro tornando ai tempi in cui le due guerriere erano immerse nel campo di battaglia. Le vediamo infatti sfidarsi indossando le uniformi che le hanno accompagnate nella lotta contro la Shadaloo.