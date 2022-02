Chun-Li in questo cosplay è pronta per il nuovo Street Fighter 6

Ormai era questione di tempo prima che rivelassero Street Fighter 6. Capcom nei giorni scorsi ha rivelato ufficialmente con un trailer il prossimo videogioco dell'iconicissimo picchiaduro, diventato uno dei colossi del settore. Al momento è ancora in sviluppo, ma il trailer ha già permesso di vedere due personaggi all'opera.

Il motore grafico di Street Fighter 6 ha mostrato un Ryu in piena forma, ma in futuro è inevitabile che verranno rivelati tanti altri personaggi, tra cui quelli storici della saga. Tra questi vale la pena citare Chun-Li, donna di origine cinese che ha fatto il suo debutto nel secondo capitolo ed è diventato uno dei volti più noti della serie di Capcom.

Auto elettasi la "donna più forte del mondo", Chun-Li è diventata, secondo Famitsu, tra le donne dei videogiochi anni '90 più famose. La cosplayer Hannah, in arte anche conosciuta come Spooky Fox, ha realizzato un cosplay di Chun-Li con tutti i crismi. Vista la natura action del titolo, la combattente è in posa per attaccare qualche altro antagonista di Street Fighter, mentre indossa il classico vestito blu, calze, stivali bianchi e con i capelli raccolti nei due famosissimi chignon con nastro bianco.

Pronti a riutilizzarla per combattere in Street Fighter 6?