Chun Li si prepara alla battaglia in un incredibile cosplay di Street Fighter

Nata come serie di videogiochi arcade nel 1987, Street Fighter si è consolidata come una delle massime espressioni del genere picchiaduro, introducendo grandi novità e migliorie in ogni capitolo. Nella seconda iterazione, risalente al 1991, venne introdotta Chun-Li, abile artista marziale cinese omaggiata in un fantastico cosplay.

Chun-Li è stato il primo personaggio femminile giocabile nell’intera saga, e col passare del tempo, vista la sua incredibile agilità, il suo moveset divertente e originale, e le particolarità che Capcom aggiunge alla sua personalità, come l’immensa passione per i dolci, l’avversione verso qualsiasi tipo di crimine e l’odio nei confronti di M. Bison, ha raggiunto una popolarità paragonabile solo a quella di Ryu e Ken.

Non dimentichiamoci, poi, la centralità di Chun-Li in uno dei momenti più esaltanti della sfera competitiva riguardante Street Fighter e la storia del gaming in generale, l’Evo Moment #37, o Daigo Parry dell’Evolution Championship Series 2004, in cui Daigo Umehara è riuscito nella straordinaria impresa di deflettere con Ken 15 colpi consecutivi della Super Art di Chun-Li, giocata da Justin Wong.

La cosplayer Mikomihokina ha quindi voluto rendere omaggio alla grande combattente realizzando un’interpretazione semplice ma efficace, in grado di restituire in maniera convincente il design di Chun-Li, il qipao blu con fantasie dorate, e i bracciali con delle borchie molto appuntite.

