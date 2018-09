Ci sono Shadow of the Tomb Raider e Scum tra i più venduti su Steam di questa settimana

Nonostante sia disponibile solo da venerdì, Shadow of the Tomb Raider sta avendo un gran successo sul client Valve.

Si tratta infatti del titolo più venduto tra l'8 e il 14 settembre 2018, occupando ben tre posizioni della classifica con altrettante edizioni di gioco. Ecco di seguito la top 10 dei giochi più venduti su Steam di questa settimana:

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider Croft Edition

PlayerUnknown's Battlegrounds

NBA 2K19

Monster Hunter: World

Rocket League

Assassin’s Creed Origins

SCUM

Assetto Corsa Competizione

Shadow of the Tomb Raider Digital Deluxe Edition

Come potete notare dai nomi presenti nella lista, SCUM continua ad essere un successo, nonostante la polemica legata ai tatuaggi nazisti rimossi immediatamente con un aggiornamento. Nonostante tutto, però, il nuovo titolo pubblicato da Devolver Digital e Shadow of the Tomb Raider non sono tra i titoli con più giocatori connessi contemporaneamente della settimana, ovvero:

PlayerUnknown's Battlegrounds

Dota 2

Counter Strike: Global Offensive

Monster Hunter: World

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Grand Theft Auto 5

Warframe

Team Fortress 2

Football Manager 2018

Path of Exile

Vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate un'intera pagina dedicata a Shadow of the Tomb Raider ricca di articoli, video, guide e notizie sull'ultima avventura di Lara Croft.