CiccioGamer denunciato per evasione fiscale: avrebbe nascosto al fisco 1 milione di euro

Mirko Alessandrini, meglio noto al pubblico come CiccioGamer89, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per omesso dichiarazione dei redditi e dell'IVA. Stando a quanto riferito alla Procura della Repubblica, negli ultimi 5 anni il noto youtuber e content creator romano avrebbe omesso di dichiarare al fisco oltre 1 milione di euro di compensi.

Dopo una serie di accertamenti fiscali, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma avrebbero appurato l'omessa dichiarazione per le imposte dirette e dell'IVA. Lo YouTuber, che ricordiamo essere uno dei più seguiti a livello nazionale con un canale da 3,55 milioni di iscritti, avrebbe omesso di presentare i compensi percepiti durante i suoi ultimi cinque anni di attività sotto forma di bonifici dall'estero spettanti per la "banner impression" (la visualizzazione di un pubblicità da parte di uno spettatore) e il "banner click through" (l'apertura di una pagina pubblicitaria con un click diretto).

Gli investigatori della Guardia di Finanza avrebbero ricostruito il volume del fatturato non dichiarato analizzando i contratti di partnership stipulati con Google Ireland e le relative agenzie di sponsorizzazione, giungendo alla conclusione che sulla somma percepita nel lasso di tempo preso in esame Alessandrini avrebbe dovuto versare circa 400 mila euro di imposte dirette e circa 160 mila euro per l'IVA.

Appresa la notizia, CiccioGamer89 ha dichiarato la sua estraneità ai fatti, affermando di aver dichiarato e versato tutto ciò che doveva. Sul suo profilo Instagram scrive: "L’ho scoperto da qualche minuto… che cosa posso dire? Non so dirvi. Sono cascato dal pero… datemi qualche ora per registrare un video e provo a parlarvi… ma davvero non ne so nulla. Comunque a chi può interessare sono qui per chiarire al meglio la situazione. Ma vi posso garantire che non sono un evasore, ho sempre pagato tutto quello che dovevo".