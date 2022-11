CiccioGamer89 e l'accusa di evasione fiscale: il content creator dice la sua su YouTube

La presunta denuncia a CiccioGamer89 per evasione fiscale sta generando non poco stupore tra gli appassionati di videogiochi (ma non solo) che seguono le attività svolte dal celebre YouTuber italiano. Nel suo ultimo video, Mirko Alessandrini si difende dalle accuse e manifesta tutta la sua incredulità per l'accaduto.

Nel filmato, il creatore di contenuti espone il suo punto di vista e ribadisce la sua totale estraneità alle accuse che, stando alle ricostruzioni di alcune testate giornalistiche, dovrebbero essere state mosse allo stesso Alessandrini dalle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma per omessa dichiarazione per le imposte dirette e dell'IVA.

Ad accompagnare il nuovo video di CiccioGamer89 troviamo anche un messaggio, che vi riportiamo per intero, nel quale il noto YouTuber rimarca la sua estraneità ai presunti illeciti e accusa alcuni organi di stampa di averlo diffamato e di aver, citiamo testualmente, "agito solo per sciacallaggio" nei suoi confronti:

"Per ora non so dirvi altro oltre quello che sentite nel video: non sono un evasore , non sono un brutta persona , sono sempre stato limpido con qualsiasi mia posizione sia amministrativa che fiscale. Credo che come al solito sia un attacco contro la mia persona per guadagnare visibilità a mio discapito, come del resto è successo ad altri colleghi influencer in passato. Da parte mia farò tutte le mie ricerche e appena saprò qualcosa di più ve lo comunicherò.

Nel video inoltre parlo senza mezzo termini di diffamazione nei miei confronti da parte di molte testate giornalistiche.

Queste infatti invece di usare il condizionale e andarci con i piedi di piombo prima di sputtanare una persona, hanno riportato una notizia senza avere alcuna prova come se fosse un dato di fatto. Non ci sono sentenze, lettere, pec, raccomandate nè cartelle esattoriali. Quale sarebbe la vostra fonte?

E ovviamente nessun giornalista si è degnato di contattarmi per verificare la notizia prima di darla in pasto al grande pubblico, lasciandomi quindi senza nessun modo di difendermi e spiegarmi. Il fatto che molti mezzi d’informazione abbiano agito solo per sciacallaggio e non per amore della verità si nota anche dai numeri riportati, che sono diversi da articolo ad articolo."

Prima di questo intervento esaustivo, lo YouTuber ha aggiornato i suoi follower con una serie di messaggi e Storie su Instagram nelle quali ha dichiarato di aver versato regolarmente le tasse e l'IVA derivanti dai profitti per le visualizzazioni pubblicitarie generate dalle sue attività di streaming. CiccioGamer89 ha poi riferito di aver contattato il suo commercialista e di aver appreso da quest'ultimo della mancanza di cartelle esattoriali emesse nei confronti di Mirko Alessandrini.