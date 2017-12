Cidiverte lancia il Controller Kit PS4 con licenza ufficiale AS Roma

presenta ilper PlayStation 4, che da oggi "vestirà" i colori giallorossi grazie alla licenza ufficiale della squadra calcistica della capitale.

Il kit è composto da guscio e gommini in silicone, presentati in una veste unica ed esclusiva, che garantiscono ai giocatori le migliori performance durante le sessioni di gioco. Il guscio protettivo per il controller della PlayStation 4 garantisce una migliore presa e un maggiore comfort durante il gioco e protegge da eventuali urti il pad; i gommini antiscivolo migliorano l’aderenza del pollice alla levetta e la precisione del movimento nei diversi stili di gioco.

Il kit si presenta in una confezione personalizzata con i colori della squadra di calcio, e sarà disponibile a partire da oggi. La licenza ufficiale AS ROMA è un’ulteriore certificazione della qualità degli accessori che Cidiverte propone, prodotti affidabili, durevoli e innovativi grazie alle più recenti tecnologie di produzione.