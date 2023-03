Cifre a ribasso dal mondo videoludico: fatturati scesi a oltre 90 miliardi nel 2022

Attorno al settore videoludico hanno sempre orbitato cifre astronomiche di decine e decine di miliardi di dollari: basti pensare, ad esempio, ai report sul possibile superamento dei 200 miliardi di dollari nel 2022 per il mercato di riferimento. Ma è stato così? A primo acchito sembrerebbe di no; al contrario, i guadagni sarebbero al ribasso.

Pur parlando di quantità di dollari ben lontani dagli standard economici dei comuni individui, le ultime stime riportate dal noto portale Gamesindustry "denuncerebbero" una crescita al ribasso dell'intero settore. Rispetto alle stime di cui sopra, relative al maggio dell'anno scorso, le approssimazioni sui reali proventi sono inferiori alla metà.

L'ultimo rapporto di Newzoo ha rivelato che la spesa dei consumatori di tutto il mondo si attesterebbe sui 92,3 miliardi di dollari, costituendo a conti fatti una diminuzione pari al 2,2% rispetto all'anno precedente. Il dato si riferisce ai soli acquisti di prodotti d'intrattenimento su PC e console. Eppure, le stime in questione sono più che sufficienti per evincere un calo rispetto ai proventi del 2021.

In particolare, le analisi di Newzoo riportano i seguenti dati:

Fatturato di 92,3 miliardi di dollari per i giochi PC e console;

51,8 miliardi di dollari per i soli giochi su console;

38,2 miliardi di dollari di proventi dai giochi digitali/fisici per PC, evidenziando una crescita dell'1,8%;

Giochi per PC via Browser: 2,3 miliardi di dollari, con un calo pari al 16,7%.

In un contesto di decrescita generale per l'intero settore, il primo Paese ad occupare il mercato è l'America con il 34%. A seguire, invece, troviamo l'Asia con il 33% e l'Europa con il 26%. Tuttavia, il dato più interessare riguarda l'imponenza degli Stati Uniti e della Cina nel settore, con una percentuale effettiva che si attesta sul 48%. Però, nell'analisi generale del mercato videoludico del 2022 bisogna anche tener conto del maggior interesse dei publisher nei live service e nei modelli di abbonamento da sottoscrivere. Proprio per questo, i reali guadagni del settore sarebbero in parte sfalsati e, in virtù di tale problematica, alcuni esponenti del settore come Mat Piscatella hanno affermato che andrebbe rivisto il sistema di calcolo dei giochi venduti.