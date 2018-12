Cina: il Comitato Etico sui Giochi Online mette al bando Fortnite e PUBG

Il già lento processo distensivo del Governo Cinese nei confronti dei produttori e sviluppatori di videogiochi esteri (occidentali, giapponesi e sudcoreani) subisce una decisa battuta d'arresto con la formazione del Comitato Etico sui Giochi Online e la decisione di mettere al bando alcuni dei titoli più famosi.

Come riportato da GamesIndustry.biz, la nuova organizzazione governativa della Repubblica Popolare Cinese sembrerebbe essere già entrata nel pieno dell'operatività con l'esame appofondito di 20 giochi multiplayer, dei loro meccanismi di comunicazione tra utenti in rete e della natura stessa della loro offerta grafica, artistica e ludica.

Dei 20 titoli analizzati, allo stato attuale, nessuno sarebbe riuscito a superare le nuove direttive del Comitato: 9 giochi potrebbero essere riammessi (e quindi tornare online in Cina) ma necessiterebbero di un'azione correttiva da parte dei rispettivi team di sviluppo, mentre 11 sarebbero stati rifiutati in ragione del loro contenuto giudicato troppo violento e scurrile.

Nella lista dei videogiochi bocciati troviamo produzioni conosciute in tutto il mondo come Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Paladins e H1Z1, mentre il gruppo dei "rimandati" annovera League of Legends e il terzetto di esperienze online di Blizzard rappresentato da World of Warcraft, Diablo e Overwatch.

Per questi ultimi, le motivazioni del ban temporaneo spaziano dalle "chatroom disarmoniche" ai "personaggi femminili troppo svestiti", fino a toccare vette di repressione talmente fantasiose e, per questo, odiose con le assurde ammonizioni per la "presenza di premi assegnati in base al grado" e di "missioni di gioco che incitano alla frode".

L'opera di censura, oltretutto, sembrerebbe essere destinata ad estendersi su altre tipologie di esperienze videoludiche oltre quelle votate al multiplayer, come suggerirebbe lo stesso Comitato Etico sui Giochi Online cinese decidendo di congelare a tempo indefinito il processo di approvazione dei nuovi videogiochi.