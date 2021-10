La Cina contro le microtransazioni: nuovi regolamenti le vietano ai giovanissimi

La Cina prende seriamente la questione microtransazioni varando delle nuove regolamentazioni in materia volte a ridurne drasticamente l'utilizzo tra i giocatori, in particolare quelli più giovani. Si tratta di azioni mirate volte a stroncare un fenomeno problematico per il governo cinese, che intende quindi limitarlo il più possibile.

Le nuove regole vietano ai bambini sotto gli 8 anni di compiere acquisti digitali, mentre i giovanissimi tra gli 8 e i 16 anni possono spendere un massimo di 50 CNY a transazione, per un totale di 200 al mese. Per quanto riguarda invece i giovani con età compresa tra 16 e 19 anni, il tetto massimo per la spesa in microtransazioni è di 400 CNY, e con un massimo di 100 CNY a transazione. Nessuna ulteriore regolamentazione è stata decisa per i giocatori di età superiore.

La Cina intende andare ancora oltre, aprendo una linea creata appositamente per denunciare tutti coloro che violano questi regolamenti, in particolare le compagnie creatrici di giochi fortemente incentrati sulle microtransazioni che potrebbero quindi escogitare dei metodi per forzare il nuovo sistema messo a punto dal governo per continuare a lucrare senza freni e senza scrupoli.

Negli scorsi mesi, inoltre, la Cina ha stabilito 3 ore di gaming massimo per i minorenni per contrastare la dipendenza dai videogiochi tra i più giovani. Cambiando argomento, sapete inoltre perché la Cina vuole costruire una nave spaziale lunga chilometri?