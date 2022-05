Cina: i minorenni non possono guardare streaming e donare dopo le 22:00

Il governo cinese ha imposto nuove regole per tutelare i minorenni, i ragazzi con meno di 18 anni non potranno più guardare trasmissioni in live streaming dopo le 22:00 ed effettuare donazioni dopo questo orario.

Con le nuove regole i minorenni non potranno quindi seguire i propri streamer preferiti in orari notturni, il governo cinese ha chiesto alle piattaforme di aumentare i controlli per fare in modo che i minori di 18 anni non infrangano le regole, inoltre i minorenni non potranno trasmettere in streaming e accettare donazioni se non dopo l'esplicita autorizzazione dei genitori o di un tutore legale.

In generale, chiunque utilizzi un account con restrizioni non potrà utilizzarlo dopo le 22:00 mentre i Content Creator dovranno ripensare agli show per questa fascia oraria, così da venire incontro alle regole della nuova normativa. Al momento questa modifica va a colpire le piattaforme cinesi di streaming più popolari ma non Twitch e YouTube, servizi comunque bannati nel paese.

Negli ultimi anni il governo cinese ha varato nuove regole per cercare di limitare il fenomeno della dipendenza da videogiochi e social network, un problema molto sentito in Cina e che coinvolge sopratutto gli studenti molto giovani, da qui la necessità di limitare i servizi in determinate fasce orarie o giorni della settimana.