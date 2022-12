La Cina riapre i confini: Pokémon e Gwent entrano nel Paese dopo 18 mesi di stop

Il processo di ampliamento del settore videoludico in Cina continua a procedere, anche se periodicamente interrotto da improvvisi rallentamenti buraocratici.

Dopo ben 18 mesi di stop, le autorità della Repubblica Popolare hanno infatti autorizzato l'ingresso nel Paese di 45 nuovi videogiochi stranieri. Si tratta della prima ondata di titoli ad entrare nel mercato videoludico cinese da oltre un anno e mezzo. Tra le produzioni coinvolte nel processo di riapertura dei confini dell'industria, troviamo anche Pokémon Unite e Gwent: The Witcher Card Game.

La decisione è stata resa pubblica dalle autorità cinesi nella giornata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022. Nella medesima data, gli enti regolatori della Repubblica Popolare hanno inoltre autorizzato la distribuzione di oltre 80 nuovi videogiochi sviluppati da software house con sede in Cina.



A fronte dell'immensa ampiezza del mercato videoludico del Paese, si tratta di un'ottima notizia per The Pokémon Company, CD Projekt RED e i restanti team di sviluppo interessati dalla decisione. Giunta all'improvviso, quest'ultima potrebbe inaugurare un periodo di progressiva ripresa delle pubblicazioni occidentali in Cina, ma è ancora troppo presto per esprimersi con certezza in tal senso. Al momento, resta infatti in vigore il sistema che prevede il rilascio di un'autorizzazione per la pubblicazione di un videogioco in Cina.