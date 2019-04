Cina: la scure della censura si abbatte sui videogiochi aprendo un futuro incerto

I videogiochi che presentano sangue o morte; i titoli basati sul passato imperiale della Cina e persino i titoli associati al gioco d'azzardo come Poker e Mahjong saranno espressamente censurati dalle nuove normative introdotte in Cina.

Se, da un lato la Cina fa un passo in avanti revocando il limbo dell'approvazione prima della commercializzazione, dall'altro introduce una lunga serie di restrizioni per l'industria videoludica.

Queste dovrebbero portare al divieto commercializzare nel territorio cinese titoli considerati violenti, tra cui i popolarissimi CS: GO, PUBG e molti altri, come Fortnite. Tutte le rappresentazioni (anche non realistiche) del sangue saranno state bandite.

CS: GO, che è stato pubblicato da Perfect World, dovrà rimuovere cadaveri e sangue per rispettare le nuove regole. Inoltre, il governo cinese preoccupato per i giovani, ha disposto la necessità di introdurre nei videogiochi nuovi sistemi “anti-dipendenza”. Tutte queste misure, però, si pongono in netto contrasto con la volontà proprio del governo di supportare gli esport e anzi, riconoscerli ufficialmente come un percorso lavorativo ufficiale.

L'industria cinese degli esport, entro il 2020 dovrebbe sfondare i tre miliardi di Dollari, secondo le stime degli analisti. Secondo uno studio di Niko Partners, una società di analisi che studia il mercato videoludico in Cina, “il paese ha introdotto politiche anti-dipendenza per i giochi per PC nel 2007 che limitavano la quantità di tempo e denaro che i minori potevano spendere nei videogiochi. Questa politica viene ora estesa ai giochi mobile e a tutti gli editori che così iniziano a introdurre sistemi anti-dipendenza in tutte le loro produzioni”.

Sotto la scure della censura pare siano andati anche i giochi che mostrano (spesso in modo romanzato e ricco di fantasia) il passato imperiale della Repubblica Popolare, inclusi titoli come Romance of the Three Kingdoms.