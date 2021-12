Cinecittà Game Hub: i PC gaming Acer al servizio dell'acceleratore di startup videoludiche

Alla presentazione ufficiale di Cinecittà Game Hub, gli organizzatori dell'acceleratore di startup videoludiche italiane annunciano la collaborazione con Acer per dare modo alle realtà del settore di utilizzare dieci PC a brand Acer e Predator comprensivi di monitor.

L'iniziativa promossa insieme a Cinecittà SPA consente così alle dieci realtà partecipanti al programma di sfruttare la potenza computazionale e le funzionalità evolute dei dispositivi Acer più attuali, a tutto vantaggio della produttività dei singoli team impegnati in questo laboratorio di startup legate all'industria dell'intrattenimento digitale.

In qualità di Partnet di Cinecittà Game Hub, Acer fornirà ai partecipanti PC e monitor della sua articolata offerta per il mondo gaming, prima fra tutte la gamma di dispositivi Predator, che risponde a tutte le esigenze degli hardcore gamer con PC e monitor che sono valsi al colosso tecnologico taiwanese il prestigioso Red Dot Brand Award, assegnato per la prima volta a un brand gaming.

Quanto alle attività di Cinecittà Game Hub, ricordiamo che il programma rivolto alle startup videoludiche prenderà il via il 10 gennaio e si concluderà il 22 aprile. In questa prima fase, le attività dell'acceleratore di startup si focalizzerà su appuntamenti settimanali che si articoleranno in tre percorsi distinti, Business, Production e Inspirational. Oltre ai tutor, il programma si avvarrà di esperti italiani ed internazionali nei rispettivi campi, per offrire alle startup la miglior preparazione possibile.



Tutte le attività di formazione avranno luogo presso le strutture di Cinecittà Spa, con il sostegno dalla Regione Lazio e del Ministero della Cultura-Direzione Cinema in collaborazione con IIDEA. Se volete saperne di più sul tema, qui trovate il nostro speciale a firma di Giuseppe Arace sulle attività di Cinecittà Game Hub.