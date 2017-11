Cinque buoni motivi per comprare o regalare Nintendo Switch

ha pubblicato una ricca infografica che svela i cinque migliori buoni motivi per acquistare (o regalare), la console più popolare del momento con oltre sette milioni di pezzi venduti in tutto il mondo da lancio. Siete curiosi?

Trovate l'infografica in calce alla notizia, di seguito riassumiamo i cinque buoni motivi per avere Switch:

Perchè con Nintendo Switch hai tre console in uno Perchè ci sono The Legend of Zelda e Super Mario Odyssey Perchè Mario Kart 8 in compagnia ti salva sempre la serata Perchè la stessa esperienza che vivi sulla TV la vivi dov vuoi tu Perchè puoi condividere l'esperienza multiplayer in qualsiasi momento

Nintendo Switch è stato il bene di consumo più venduto in Nord America durante il Black Friday, ricordiamo inoltre che nelle scorse ore è stata pubblicata la lista dei giochi Switch in arrivo in Europa nei prossimi mesi, tra cui troviamo Xenoblade Chronicles 2, LEGO Marvel Super Heroes 2, WWE 2K18, Lost Sphear, Portal Knights e Attack on Titan 2, solamente per citarne alcuni.