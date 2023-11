Cinque cose che non dovreste proprio mai fare con PlayStation 5

Avete appena acquistato una PlayStation 5, magari approfittando dei bundle in vendita per le festività natalizie o del Black Friday, e volete evitare qualsiasi azione che possa mettere a repentaglio la salute della console di ultima generazione Sony? Ecco allora gli errori da evitare assolutamente.

Non tenetela accesa troppo a lungo

Un errore molto comune compiuto dai possessori di PlayStation 5 è quello di tenere la console accesa per lunghi periodi. A meno che non sia necessario, è preferibile spegnere o mettere in modalità riposo la macchina da gioco quando non viene inutilizzata, così che la sua temperatura si abbassi e non lavori a vuoto. Si tratta di una piccola attenzione che inevitabilmente prolunga la vita della console.

Posizionatela in un luogo arieggiato

Anche il posizionamento della vostra PS5 è importante, poiché se non seguite alcune regole rischiate che la console si surriscaldi e si spenga improvvisamente durante le sessioni di gioco. Per evitare problematiche di questo tipo, è preferibile posizionare PlayStation 5 in un luogo fresco, possibilmente lontano da oggetti e dispositivi che tendono a surriscaldarsi. Assicuratevi anche che non vi sia troppa polvere nella console, poiché l’accumulo di sporcizia influisce negativamente sulle temperature ed amplifica queste problematiche.

Evitate di spegnerla durante gli aggiornamenti firmware

Come tutti i dispositivi elettronici, anche PlayStation 5 dovrebbe non subire mai interruzioni dell'alimentazione elettrica nel corso della fase di aggiornamento. Sia chiaro, non è detto che un evento del genere provochi guasti irreparabili, ma vi è una buona probabilità che possa succedere qualcosa. Per questo motivo, è sempre bene assicurarsi prima di dare il via all'aggiornamento firmware che il cavo d'alimentazione sia ben saldo alla console e che non vi siano sbalzi di corrente. In caso contrario, è possibile ovviare a problematiche di questo tipo con l'acquisto di un gruppo di continuità.

Non tenete attive le catture dei trofei

In questo caso non si tratta di un consiglio fondamentale per evitare guasti o altre problematiche gravi, ma di un suggerimento che migliora l'esperienza con la console Sony. Sappiate infatti che, di default, il sistema operativo di PlayStation 5 fa sì che ad ogni Trofeo sbloccato venga catturato uno screenshot o registrata una breve clip. Potrebbe sembrare una feature innocua, ma a lungo andare questi file multimediali andranno a riempire generose quantità della memoria interna che potrebbero essere sfruttate per l'installazione di giochi. Vi consigliamo quindi di accedere alle impostazioni delle catture e disabilitare queste particolari opzioni.

Mai lasciare il disco nel lettore se non serve

Un altro consiglio è quello di non lasciare giochi inutilizzati nel lettore ottico della console per lunghi periodi. Che decidiate o meno di avviare un titolo in formato fisico, il lettore continuerà a funzionare mentre PlayStation 5 è accesa: questo significa che, pur senza giocare, andrete ad usurare questo componente della macchina, aumentando i rischi di rottura.

