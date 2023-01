Cinque esclusive console PlayStation sono state premiate agli Steam Awards

Elden Ring trionfa agli Steam Awards, il gioco di FromSoftware si aggiudica così una nuova statuetta Game of the Year ma dobbiamo segnalare anche la vittoria di cinque esclusive console PlayStation in altrettante categorie.

Nello specifico parliamo di Marvel's Spider-Man Miles Morales, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Stray, God of War e Death Stranding Director's Cut.

Steam Awards 2022 i vincitori

Gioco dell'anno 2022: Elden Ring

Elden Ring Gioco VR dell'anno: Hitman 3

Hitman 3 Miglior gioco in cui fai pena: Elden Ring

Elden Ring Migliore colonna sonora: Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade Miglior gioco dalla trama profonda: God Of War

God Of War Meritato relax: LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker Miglior gioco portatile: Death Stranding Director's Cut

Death Stranding Director's Cut Atto d'amore: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Meglio in compagnia: RAFT

RAFT Miglior stile grafico: Marvel's Spider-Man Miles Morales

Marvel's Spider-Man Miles Morales Gameplay più innovativo: Stray

Final Fantasy VII Remake Intergrade di Square Enix è stato premiato nella categoria miglior colonna sonora, Death Stranding Director's Cut di Kojima Productions si aggiudica la statuetta di miglior gioco portatile, Marvel's Spider-Man Miles Morales di Insomniac Games si aggiudica il premio miglior stile grafico, Stray di Annapurna Interactive è il gioco con il gameplay più innovativo e infine God of War di Santa Monica Studios si porta a casa un premio per il gioco con la trama più profonda.

A testimonianza di come i giochi targati PlayStation Studios godano di un buon appeal anche su PC, come nel caso di God of War e Marvel's Spider-Man Miles Morales.