Cinque giochi ambientati a Milano, tra criminalità, zombie, terroristi e motociclette

Le meraviglie architettoniche e paesaggistiche italiane hanno ispirato numerosi videogiochi nel corso degli anni, fungendo da ambientazioni per le esperienze più disparate. Ci vengono subito in mente gli Assassin's Creed di Ezio Auditore, ma possiamo nominare anche altri giochi come Uncharted 4, Ryse: Son of Rome, Hitman 2 e Forza Horizon 2.

In mezzo a tanti titoli è possibile annoverarne diversi ambientati a Milano, città dai mille volti che ha dimostrato di potersi prestare a molteplici interpretazioni. Ecco a voi cinque videogiochi ambientati nel capoluogo lombardo.

Italian Night 1999 (1992)

Italian Night 1999 è un'avventura grafica sviluppata e pubblicata nel 1992 su Amiga dalla software house bolognese Simulmondo. Nei panni di un detective privato, il giocatore è chiamato a risolvere il caso dell’imprenditore Victor Erni, morto in seguito a un incidente stradale. Le atmosfere a cavallo tra il noir e il cyberpunk donano un'aura unica a luoghi realmente esistenti come via dell’Unione, dove nel gioco ha sede l'Agenzia Investigativa Nemesis, e altri punti di interesse come corso Garibaldi, piazza Borromeo, via Pirelli, via Manara, Piazza XXIV maggio, Piazza del Duomo, Piazza Affari, via Legnano, corso Monforte e via Palestro.

Rainbow Six 3 Raven Shield (2003)

La serie di Rainbow Six basata sulle opere di Tom Clancy vanta numerosi episodi lanciati nel corso degli anni su molteplici piattaforme. Tra questi c'è anche Rainbow Six 3: Raven Shield del 2003, la cui storia si dipana tra il Medio Oriente, i Balcani e l'Italia, in maniera più specifica in città come Palermo e, appunto, Milano. Il capoluogo milanese è lo sfondo di due distinte missioni, la prima ambientata nel Castello Sforzesco (dove i terroristi prendono in ostaggio alcuni civili) e la seconda per le vie del centro cittadino. Gli sviluppatori di Ubisoft Milano, che hanno collaborato con Ubisoft Montreal alla realizzazione del gioco, non si sono dovuti allontanare più di tanto per riprodurre la loro città. Peccato che l'ambientazione palermitana sia stata curata meno...

Milanoir (2018)

Sviluppato dal piccolo studio Italo Games, Milanoir è un gioco d'azione in pixel art ispirato ai classici film polizieschi degli anni '70 e ambientato in una versione violenta e grigia della città di Milano.

Il protagonista è Piero, ex galeotto rilasciato improvvisamente di prigione e assetato di vendetta nei confronti dell'uomo che l'ha incastrato. Tra i luoghi riprodotti in digitale si annoverano il Duomo, la zona dei Navigli e di Porta Ticinese, la basilica di San Lorenzo Maggiore, il Pirellone, il deposito dei tram di via Custodi e il carcere di San Vittore. Non mancano neppure le stilizzazioni delle tipiche abitazioni milanesi "a ringhiera".

Ride 2 (2016)

Gli sviluppatori milanesi di Milestone hanno deciso di omaggiare la propria città in Ride 2, secondo capitolo della fortunata serie motociclistica uscito nel 2016. Il gioco include un tracciato cittadino interamente ambientato tra le strade Milano, dove è possibile ammirare ad alta velocità numerosi punti di interesse. Tra i tanti, si segnalano Corso Como, la Stazione Centrale, il Palazzo Unicredit, il Pirellone e il Palazzo Lombardia. In totale, il tracciato - disponibile in tre configurazioni - si dipana per un massimo di 4 chilometri, risultando anche particolarmente ostico da padroneggiare su due ruote.

Zombie Army 4 Dead War (2020)

Sviluppato e pubblicato da Rebellion nel 2020, Zombie Army 4: Dead War è uno sparatutto in terza persona che declina il secondo conflitto mondiale in chiave non-morta. In questo scenario storico alternativo l’armata degli zombie evocata da Adolf Hitler è stata sconfitta, ma alcuni morti viventi ancora infestano le città in giro per il mondo. Zombie Army 4: Dead War si apre proprio a Milano, dove il giocatore ha modo di esplorarla in versione post-apocalittica. Teatro degli scontri a fuoco è anche la stazione di Milano Centrale. C'è da dire, in ogni caso, che il gioco rappresenta gran parte della nostra penisola, avendo delle missioni ambientate anche a Genova, Venezia, Napoli (dove si assiste addirittura ad un'eruzione del Vesuvio) e Roma, oltre che in Sardegna (dove non si riconoscono città specifiche).

E tanti altri!

La lista dei giochi ambientati a Milano non termina certamente qui! Tra gli altri esempi, è possibile annoverare anche la serie di Art Stories, The Mads' Garden, Venti Mesi, Riot: Civil Unrest, Promesa, Crime O'Clock, Behind The Light, Radikal Bikers, Monica e Race Driver Grid. Ne conoscete altri?